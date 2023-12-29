ما هو تشمع الكبد وكيف يحدث وطرق علاجه؟

تشمع الكبد مرض يصيب الكبد بسبب التهابات الكبد الناتجة عن بعض العادات السيئة كالإسراف في شرب الكحول أو تراكم الدهون على الكبد، وهو في العادة بسبب ضرر طويل الأمد لحق بالكبد، ولا يشفى مريض تشمع الكبد في الغالب فتشمع الكبد مرض مزمن يتضمن حدوث أضرار في الكبد، وهذه الأضرار لا يمكن التخلص منها بشكل نهائي وإعادة الكبد كما كان لذلك ينصح الاطباء باتباع النظام الصحي الذي يحافظ على صحة الكبد.



ومن التعليمات الطبية التي يقدمها الأطباء وفقا لموقع healtline لإيقاف تضرر الكبد أو على الأقل إبطاء تطور المرض، والسيطرة على الأعراض، وعلاج المضاعفات فور ظهورها وهذه العلاجات مهمة جدًا ولا يمكن لمريض تشمع الكبد الاستغناء عنها تبدأ بالامتناع عن شرب الكحول بشكل تام فحتى لو كان سبب التشمع لا علاقة له بالكحول فإن الكحول تسبب مزيدًا من الضرر للكبد.



تقليل كمية الملح في الطعام فالملح يسبب احتباس السوائل وزيادة تجمعها في البطن والساقين، لذلك قلل من تناول الوجبات الجاهزة فهي غنية بالملح واستخدم التوابل بدل الملح على الطعام.



الحرص على تناول الخضروات والفواكه حتى تضمن الحصول على العناصر الغذائية الكاملة، فمرضى التشمع عرضة لسوء التغذية.



اختيار البروتينات من المصادر الجيدة، مثل الأسماك والبقوليات.



عدم تناول اللحوم النيئة وخاصة المأكولات البحرية.



تجنب الإصابة بالعدوى قدر المستطاع من خلال غسل اليدين جيدًا باستمرار بالماء والصابون، وتجنب مخالطة المرضى، وأخذ المطاعيم في وقتها وخاصة التهاب الكبد أ، والتهاب الكبد ب، ومطعوم المكورات الرئوية والإنفلونزا.



لا تأخذ أي دواء (حتى وإن كان يباع دون وصفة طبية) دون استشارة طبيبك فالكبد المصاب بالتشمع قد لا يكون قادرًا على معالجة الدواء كما يجب.



حافظ على وزن صحي.



إجراء فحص للكشف عن التهاب الكبد C.



التزم بتعليمات الطبيب حول الأدوية وجرعاتها وأوقاتها.



لا تفكر في تجربة المخدرات والمواد الممنوعة قانونيًا.



مارس التمارين الرياضية لتحافظ على الكتلة العضلية قدر المستطاع.



أغلب الأطباء يفكرون في خيار زراعة الكبد فقط في حال وصل التشمع إلى مرحلة فشل الكبد (liver failure)، وذلك بعد تجربة كل الخيارات العلاجية الأخرى.

يمكن ان ينصح الطبيب بخيار زراعة الكبد لحالتك وقد يكون له رأي آخر في بعض الحالات وزراعة الكبد عملية جراحية كبرى تتضمن استئصال الكبد المريض لديك، وزراعة جزء من كبد سليم من متبرع مناسب، وإيجاد المتبرع المناسب قد يحتاج كثيرًا من الوقت.

لا يشفى مرضى تشمع الكبد تمامًا، ولكن توجد خيارات طبية تخفف أعراض المرض وتعالج المضاعفات وتمنع تطور الضرر الذي لحق بالكبد.

يوصى بالالتزام بالخطة العلاجية كاملة (بما في ذلك الأدوية وتغييرات نمط الحياة) للحصول على أفضل النتائج.