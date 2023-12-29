الدوري الإنجليزي.. وست هام يقدم هدية لـ«ليفربول» بإسقاط أرسنال

سقط فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، في فخ الهزيمة أمام ضيفه وست هام يونايتد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز في مواجهة المطارق، ولم يشارك في اللقاء ليكتفي بمشاهدة خسارة فريقه بنتيجة 2-0.

انتهى الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف للا شئ، سجله توماس سوستشيك في الدقيقة 13، من صناعة جارود بوين، الذي مرر الكرة على خط المرمى، ليحرز الأول هدفًا كثيرًا للجدل.

وفي الشوط الثاني، ضاعف مافروبانوس النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، إهدار الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.

وبذلك، منح وست هام، ليفربول هدية بإسقاط أرسنال في فخ الهزيمة، بمنحه فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد عن ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، بينما رفع وست هام رصيده إلى 33 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس.