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الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الخميس، على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.47 %، عند 12.046،61 نقطة.


فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.64 %، ليستقر عند 985،98 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.52 % بمجموع 894،72 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.05 % بمجموع 11.233،61 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 557 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 623 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب تغلق على انخفاض