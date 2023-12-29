بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الخميس، على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.47 %، عند 12.046،61 نقطة.



فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.64 %، ليستقر عند 985،98 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.52 % بمجموع 894،72 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.05 % بمجموع 11.233،61 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 557 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 623 مليار درهم مغربي.