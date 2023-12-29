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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قائد الجيش الهولندي: علينا أن نستعد عسكريًا لحرب محتملة مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، أن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن القائد العسكري قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا. ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرًا على استمرار أداء مهامه".

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولجين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".

قائد الجيش الهولندي روسيا الاستعداد عسكريا