زيلينكسي يشيد بالمساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة لبلاده

أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الدعم الجديد المقدم لبلاده من قبل الولايات المتحدة والذي بلغت قيمته 250 مليون دولار.

وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كتب زيلينسكي: "أود أن أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس وشعب الولايات المتحدة على حزمة المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها".

وقال إن الدبابات والصواريخ ومكونات الدفاع الجوي المقدمة ستلبي الحاجات العاجلة لبلاده. وأكد أهمية التحالف مع القيادة الأمريكية والدول الأخرى المشاركة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لمكافحة التهديدات الإرهابية والعدوانية، ليس داخل أوكرانيا فقط بل في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قدمت هذا العام 34 حزمة مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 24 مليار دولار".

وأضاف "سنكون دائما ممتنين لكل هذا الدعم وللدفاع عن الحرية والأمن في أوكرانيا وأوروبا".

وفي سياق آخر، قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم، إن "الولايات المتحدة سلمت 16 مقطورة حبوب للمزارعين الأوكرانيين خلال الشهر الجاري فقط".

وكتبت برينك -عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "نحن نواصل الوقوف مع المزارعين في أوكرانيا، حيث قمنا بتسليم 16 مقطورة حبوب هذا الشهر وحده، وستعمل هذه المقطورات على زيادة جمع الحبوب وتفريغها، مما يزيد من القدرة بمقدار 31400 طن سنويًا - مما يدعم المزارعين والشركات الزراعية والاقتصاد في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت برينك إنه حتى 20 ديسمبر الجاري وصل أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب والبضائع الأخرى التي تحملها 305 سفن بأمان عبر الممر الإنساني للبحر الأسود.

وفي أغسطس الماضي، فتحت أوكرانيا ممرا مؤقتا لخروج السفن التجارية من موانئ بيفديني وأوديسا وتشورنومورسك.