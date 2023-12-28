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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي في رفح

جانب من آثار القصف
جانب من آثار القصف الإسرائيلي على غزة
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ارتقى 16 فلسطينيًا على الأقل شهداء، وأصيب العشرات، مساء اليوم الخميس، إثر قصف نفذه الاحتلال إسرائيلي مستهدفا أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى.

كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان صحفي مقتضب- استشهاد الشاب محمد صايل عبد القادر الجندي (38 عامًا) من بلدة يطا جنوب الخليل، عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز النفق العسكري المقام غرب بيت لحم.

الاحتلال الإسرائيلي رفح غزة