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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إدارة المقاولون تهنئ الأهلي لفوزه بالسوبر المصري

الاهلي
الاهلي
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توجه مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، بالتهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى واللاعبين والجهاز الفنى والجماهير بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري. 

كما وجه نادى المقاولون العرب التحية لنادى مودرن فيوتشر بعد الأداء الجيد فى المباراة النهائية. 

وأرسل نادى المقاولون برقية تهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، متمنيا التوفيق لكل الأندية وللكرة المصرية فيما هو قادم.

نادي المقاولون المقاولون العرب الأهلى بلقب كأس السوبر المصري