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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب فيوتشر: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي في السوبر

فورموسينيو
فورموسينيو
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أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر، بأداء فريقه الجيد أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وقال ريكاردو فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كانت مباراة نهائية اتسمت بالمنافسة والتوتر، ولم يكن لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم.

وتابع: لا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعًا، والأهلي نادي كبير ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا.

وأكد: لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز، كلا الفريقين كانوا مجهدين، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصر بعد الفوز على فيوتشر بننتيجة 4-2 في نهائي السوبر المصري الذى اقيم مساء اليوم الخميس.

ريكاردو فورموسينيو فيوتشر الأهلى أيمن مصطفى