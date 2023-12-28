رئيس البنك الزراعي: 640 مليون جنيه إجمالي تمويلات برنامج باب رزق.. فيديو

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن هناك مسا ع لتوفير منتج ألبان سليم وصحي، موضحا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بوجود مراكز لتجميع الألبان في المحافظات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع بروتوكول مع أحد مصانع وبدأنا بألف بقرة كمرحلة أولى، لافتا إلى تقديم حوافز تشجيعية لدعم صغار الفلاحين المربين.

وأشار فاروق، إلى أن رأس الماشية الواحدة في مشروع مزارع الألبان تنتج 35 كليو في اليوم، مؤكدا أنه سيتم استهداف تمويل رؤوس الأبقار الحلاب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية، على يتم تعميم المبادرات بجميع محافظات مصر.

ولفت، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه جار توقيع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير لدعم صغار المزارعين والمربين، مشددا على أن الهدف هو تحسين مستوى معيشة الفلاحين وتحقيق حياة كريمة لأهالي الريف بتوجيهات رئاسية.

ونوه بأن الهدف الرئيسي للبنك مع الدولة، هو تخفيض الأسعار، موضحا أن الدور المجتمعي للبنك من منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات.

كما أكد فاروق، أن البنك يعمل على المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية، متابعا أن 640 مليون جنيه إجمالي التمويلات في برنامج باب رزق، وهناك أكثر من 21 مليار جنيه إجمالي القروض الزراعية بفائدة

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