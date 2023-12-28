ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى شوبير: مباراة مودرن فيوتشر كانت صعبة.. والشناوي أخي الأكبر

مصطفى شوبير حارس
مصطفى شوبير حارس الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فرحته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أحقية الأهلي في الفوز باللقب.

وقال شوبير إن المباراة النهائية لم تكن سهلة، ورغم الأداء الجيد للأهلي إلا أنه حدث بعض التراخي الذي تسبب في استقبال الفريق هدفي التعادل، ولكن خبرات الأهلي مكنته من الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة.

وتعليقًا على علاقته بمحمد الشناوي قائد الفريق، قال شوبير: الشناوي أخ أكبر لي وهو حارس كبير، وأتمنى له الشفاء وأن يعود سريعًا للتألق وقيادة الفريق.

مصطفى شوبير الاهلي وفيوتشر الأهلي بطل السوبر المصري بالإمارات