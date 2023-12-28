محمد سلماوي عن الرقابة الفنية: قوانين عفا عليها الزمن

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إن الخطاب الثقافي يتشكل حسب وضع المجتمع، فعلي سبيل المثال أوضاع الثقافة في مجتمع مستقر، تختلف عن نظيرتها في أوضاع الحرب.

وتابع سلماوي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «الثقافة المصرية هي القوى الناعمة، لكن تحتاج إلى دعم رسمي دائما، فالقرون الوسطى بأوروبا شهدت رعاية الكنسية للفنون»، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها وعي بأهمية الثقافة.

وأضاف المفكر محمد سلماوي بمبادرة القضاء على مرض فيروس سي، والمبادرات الصحية التي نفذت السنوات الماضية، مؤكدا أهمية تفعيل دور المسرح في المدارس.

وأشار إلى أنه يفضل أن يكون كل الوزراء سياسيين، ولا يفضل فكرة التكنوقراط، كونها أحيانا تتسبب في انخراط الوزير داخل البيروقراطية.

وطالب إعادة النظر في تكلفة «الكتاب» من خلال دعم صناعة «الطباعة»، معلقا «الكتاب أصبح لا يصل إلى الشخص المقتدر فقط، والطالب أو الشخص النهم بالقراءة وظروفه المادية لا تسمح، لن يتمكن من شراء العاملين بالرقابة مقيدون بالقوانين التي عفا عليها الزمن، إزاي لا أعرض فيلم من الممكن مشاهدته في التليفون، أو منع فرقة من الغناء في الأهرامات لأسباب دينية رغم أنها قدمت حفلات في السعودية أرض الحرمين».

ومن جانبه علق الإعلامي حمدي رزق، على دعوات منع أغنية روبي 3 ساعات متواصلة قائلا «دعوات لمنعها بحجة خدش الحياء يعني إيه، خدشت حياء مين، هو إيه حكاية الوصاية».