الدوري الإنجليزي.. برايتون يفاجئ توتنهام بثنائية في الشوط الأول

فاجئ فريق برايتون أند هوف ألبيون، ضيفه توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برايتون على توتنهام في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، سجلهما جاك هنشلوود في الدقيقة 11 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وجواو بيدرو من ركلة جزاء في الدقيقة 23، ليترجمان سيطرة فريق طيور النورس لفاعلية هجومية كبيرة ناجحة على مرمى السبيرز.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برايتون تاسعًا وفي رصيده 27 نقطة.

وبدأ توتنهام اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - أودوجيو - دافيز - إميرسون

خط الوسط: بابي سار - هويبيرج - ديجان كولوسيفسكي

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - برينان جونسون.