المسجد النبوي أكثر من 5.2 مليون مُصَلٍّ خلال الأسبوع الماضي

شهد المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، وصول 5 ملايين و280 ألفًا و560 مصلٍ وزائرًا لأداء الصلوات اليومية، حيث قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خدمات متكاملة لخدمة ورعاية المصلين والزوار.

وفي تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة، خلال الفترة من 7 إلى 13 جمادى الآخرة (20-26 ديسمبر الحالي)، أظهرت الأرقام أن 553 ألفًا و269 زائرًا قد قاموا بتقديم السلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما. كما أدى 115 ألفًا و940 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، بالإضافة إلى 113 ألفًا و125 زائرة، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة في تنظيم حركة الزيارة للرجال والنساء.

وأفادت الهيئة بأن 16 ألفا و175 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 74 ألفا و519 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12 ألفا و828 شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3 آلاف و790 مستفيدًا، كما قُدم 40 ألفا و62 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 13 ألفا و340 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لنحو 78 ألفا و823 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 50 ألفا و925 زائرًا، كما قدمت أكثر من 133 ألفا و600 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 92 ألفا و857 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.