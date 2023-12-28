ميقاتي يؤكد لـ كاميرون على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان

جدد نجيب ميقاني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، التأكيد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وصرَّح ميقاتي خلال لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأن استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة قد يُشعِل فتيل تدهور الأوضاع واندلاع صراع شامل في المنطقة.

خلال اللقاء، دعا ميقاتي إلى مضاعفة الجهود وتشديد الضغوط الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان. كما تم تناول سُبل تعزيز العلاقات بين لبنان وبريطانيا، مع التركيز على الوضع الراهن في المنطقة وضرورة التصدي للتصعيدات العسكرية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتهديد السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

وكرر التأكيد على أن المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض والحل على أساس الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب.

من جانبه، اعتبر كاميرون أن تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم.

وعبر عن امتنانه لرئيس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضايا الحاسمة اليوم ولجهود لبنان لمنع هذا التصعيد.