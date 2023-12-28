الأمم المتحدة: مستويات غير مسبوقة لقتل الأطفال في الضفة الغربية

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الخميس، تحذيرًا حول الوضع الخطير في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا مستويات "غير مسبوقة".

أشارت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، في بيان نشر على موقع المنظمة اليوم، إلى أن 83 طفلًا قتلوا في الضفة الغربية خلال الأسابيع الـ 12 الماضية، موضحة أن هذا الرقم يزيد على ضعف عدد الأطفال الذين قتلوا في عام 2022 بأكمله.

وأوضحت خضر أن "هذا العام شهد أعلى مستويات العنف والدموية ضد الأطفال في الضفة الغربية"، مع تسجيل إصابة أكثر من 576 طفلًا، واعتقال آخرين منذ 7 أكتوبر.

وقالت: "بينما يراقب العالم برعب الوضع في قطاع غزة، يعاني الأطفال في الضفة الغربية من كابوس خاص بهم، ومن المؤسف أن العيش مع شعور شبه دائم بالخوف والحزن أمر شائع جدًا بالنسبة للأطفال المصابين".

وقالت إن وكالة الأمم المتحدة حثت جميع الأطراف على الالتزام "بحماية الأطفال من العنف المرتبط بالنزاع وحماية أبسط حقوقهم في البقاء على قيد الحياة"، مضيفة: "لا ينبغي أبدًا أن يكون الأطفال هدفًا للعنف، بغض النظر عمن هم أو مكان وجودهم".