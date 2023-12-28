مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية تستعد للمشاركة في جهود إزالة الألغام بالبلاد

أفاد رئيس منظمة مكافحة إزالة الألغام في أوكرانيا، أوليج دينيكا، اليوم الخميس، بأن 37 شركة أجنبية أبدت استعدادها للمشاركة في جهود إزالة الألغام في مختلف مناطق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن دينيكا قوله: "لدينا الآن الفرصة لإقامة مركز حكومي شامل لإزالة الألغام بأغراض إنسانية، ويمكننا أيضًا مناقشة زيادة عدد الأشخاص العاملين في مجال إزالة الألغام. لدينا حاليًا 37 شركة مستعدة للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في أوكرانيا".

ومنذ بداية الغزو الروسي الواسع النطاق، قام خبراء المتفجرات من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بإزالة أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وأعطى هذا الإجراء الأولوية لإتاحة استخدام هذه الأراضي بأمان للشركات الزراعية.