أنجولا.. فيضان نهر زائير يتسبب في تشريد نحو 175 شخصًا

أعلنت لجنة الحماية المدنية الإقليمية في أنجولا أن 175 شخصًا على الأقل وجدوا أنفسهم بدون مأوى في بلدية "نوكي" شمال البلاد بسبب الفيضانات الناجمة عن نهر زائير.

ووفقًا لوكالة الأنباء الانجولية، أجرت اللجنة تقييمًا للأضرار التي نتجت عن الفيضان وتتابع عن كثب جهود العمل التي تقوم بها لجنة الحماية المدنية، وتركزت جهودها بشكل خاص على القرى المحاذية للنهر التي تغمرت بالمياه، مسعيةً إلى إيجاد حلول فعالة.

وأشارت اللجنة إلى أن الأضرار تمتد إلى كلًا من الكونغو وأنجولا، حيث يغمر فيضان نهر زائير مناطق في البلدين، وهي المناطق التي يعتمد سكانها على هذه المنطقة كمصدر لكسب العيش.