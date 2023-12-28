كوريا الجنوبية تزود قواتها الجوية بطائرة تدريب جديدة من طراز TA-50

سلّمت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، الطراز الأول من طائرة التدريب الجديدة TA-50 Block 2 إلى القوات الجوية.

يأتي هذا الإجراء في إطار مشروع تزويد القوات الجوية بـ 20 طائرة تدريب من طراز TA-50 Block 2 بتكلفة تصل إلى 1 تريليون وون (771.8 مليون دولار أمريكي) حتى عام 2026، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي أكدت أن هذه الطائرة، التي تعتبر أسرع من الصوت ومحلية الصنع، تمثل نسخةً من سلسلة الطائرات T-50 المصنوعة من قبل شركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء.

ومن المقرر استخدام هذه الطائرة في تدريب الطيارين المقاتلين في المستقبل على عمليات الأسلحة والرادار، بالإضافة إلى تعلم تكتيكات أخرى قبل توجيههم إلى الوحدات المقاتلة.

وقالت الإدارة إنه بالمقارنة مع TA-50 Block 1، فإن النسخة الجديدة Block 2 مجهزة بإضاءة مناسبة لمعدات الرؤية الليلية وقد تم تحسين القدرات التشغيلية لذخائر الهجوم المباشر المشترك.

تتضمن سلسلة T-50 الطائرة الهجومية الخفيفة FA-50، والتي تستخدمها حاليا بولندا والفلبين.