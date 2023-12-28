ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تزود قواتها الجوية بطائرة تدريب جديدة من طراز TA-50

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سلّمت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، الطراز الأول من طائرة التدريب الجديدة TA-50 Block 2 إلى القوات الجوية.

يأتي هذا الإجراء في إطار مشروع تزويد القوات الجوية بـ 20 طائرة تدريب من طراز TA-50 Block 2 بتكلفة تصل إلى 1 تريليون وون (771.8 مليون دولار أمريكي) حتى عام 2026، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي أكدت أن هذه الطائرة، التي تعتبر أسرع من الصوت ومحلية الصنع، تمثل نسخةً من سلسلة الطائرات T-50 المصنوعة من قبل شركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء.

ومن المقرر استخدام هذه الطائرة في تدريب الطيارين المقاتلين في المستقبل على عمليات الأسلحة والرادار، بالإضافة إلى تعلم تكتيكات أخرى قبل توجيههم إلى الوحدات المقاتلة.

وقالت الإدارة إنه بالمقارنة مع TA-50 Block 1، فإن النسخة الجديدة Block 2 مجهزة بإضاءة مناسبة لمعدات الرؤية الليلية وقد تم تحسين القدرات التشغيلية لذخائر الهجوم المباشر المشترك.

تتضمن سلسلة T-50 الطائرة الهجومية الخفيفة FA-50، والتي تستخدمها حاليا بولندا والفلبين.

كوريا الجنوبية القوات الجوية الطائرات