مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله فى الدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة اليوم الخميس متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي نتيجة لمسه سلك كهرباء بمنزله بعزبة الجمال التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول شاب يدعى عبدالله محمود عبده أحمد 26 عامًا ومقيم بعزبة الجمال التابعة للمركز المنصورة مصابًا بحالة إعياء وتوفي عقب وصوله ادعاء صعق كهربائي.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقيه تبين أن المتوفى أثناء تواجده بالمنزل لمس سلك كهرباء وصعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.