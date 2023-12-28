موقف النني.. تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق أرسنال، اليوم الخميس، نظيره وست هام على ملعب الإمارات، على أن تنطلق المباراة في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس النني على مقاعد بدلاء الجانرز، حيث دفع أرتيتا بالثلاثي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، وليونادرو تروسارد.

ويواصل محمد النني الجلوس احتياطيًا مع فريق المدفعجية، في ظل اعتماد المدرب الإسباني على رايس وأوديجارد، بالرغم من غياب الغاني توماس بارتي.

ويحتل أرسنال، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي وست هام في المركز السابع وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل - ويليام ساليبا - أوليسكاندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - ليونادرو تروسارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.