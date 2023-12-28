عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف إسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة

شهد قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، قصفًا إسرائيليًا استهدف مواطنين في بيت حانون شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

استهدف هذا القصف الذي نفَّذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الأشخاص عند مدخل مدينة بيت حانون، أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وجرح آخرين.

وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، تم ارتكاب 20 مجزرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدت هذه المجازر إلى وفاة 210 مواطنين وإصابة 360 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور أشرف القدرة، المُتحدث باسم الوزارة، في تصريح صحفي، بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 21،320 شهيدًا و55،603 مصابًا، وذلك منذ بداية التصعيد العسكري في المنطقة.