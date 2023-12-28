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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ترقية الدكتورة ميرال صبري العشري أبوفريخة

البوابة نيوز
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منحت اللجنة العلمية لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، درجة أستاذ تخصص صحافة للدكتورة ميرال صبري العشري أبوفريخة الحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية من أكاديمية البحث العلمي وتعمل أستاذ غير متفرغ بالجامعة الأمريكية ومدير مشروع بقسم الصحافة بجامعة شيفلد، كما أنها صحفية دولية عملت على تغطية النزاع في ليبيا منذ الثورة حتى الآن. 

وصدر للدكتورة ميرال صبري العديد من الكتب باللغات الأجنبية والعربية كما أن لديها العديد من الأبحاث الدولية، وتم اجتيازها أفضل ورقة علمية عام 2022 من Emerald Literati Awards عن المشروع البحثي "Restrictions' acceptance and risk perception by young generations in a Covid19 context" published in the journal International Journal of Tourism Cities

ميرال صبري العشري أبوفريخة أستاذ غير متفرغ