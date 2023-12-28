أوكرانيا تمدد فترة اختيار شركائها لاستخراج النفط والغاز

أعلنت شركة استخراج النفط والغاز الحكومية في أوكرانيا، المعروفة باسم يوكرنافتا، تمديد فترة اختيار الشركاء المحتملين لتطوير مشروعات تستهدف 21 حقلًا نفطيًا وغازيًا حتى الأول من مارس 2024، وهو ما يتيح لجميع الشركاء المحتملين الفرصة لإتمام العمليات اللازمة لاستكمال عمليات العناية الواجبة والتقييم في هذه الحقول.

ووفقًا لتقرير دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، فقد أبدت 25 شركة أوكرانية وسبع شركات أوروبية وأمريكية حتى الآن اهتمامًا بالتعاون مع شركة الغاز في هذه المشاريع. من المتوقع أن يقوم الشركاء المحتملون بالاستثمار في مشاريع التنقيب والإنتاج من خلال حقول النفط والغاز المحددة، وذلك من خلال حقن رؤوس المال وتبني التكنولوجيا اللازمة لتطوير هذه الحقول.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بمنح أفضلية "مشاركة المنتج"، وهذا يعني أن المستثمر يحصل على حق البحث والتنقيب واستخراج المعادن في منطقة محددة من باطن الأرض على نفقته الخاصة ومخاطره مقابل الحصول على جزء من ناتج الإنتاج.

وستكون مساهمة (يوكرنافتا) عبارة عن النفط المنقب عنه وحق استخدام البنية التحتية التعدينية، بينما ستكون مساهمة الشريك عبارة عن خطة مطورة لتطوير أساليب التنقيب من أجل زيادة الإنتاج والتمويل للعمليات.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الحقول المقترحة تبلغ أكثر من 12 مليون طن من النفط وأكثر من 31 مليار متر مكعب من الغاز.