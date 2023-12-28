بين ياشير الجزائري وياسر المصري.. ضياع أغرب فرصتين في تاريخ الكرة العربية

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري للأندية البطلة، التي احتضنتها الأراضي الإماراتية خلال الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر 2023.

ونجح بيراميدز في خطف المركز الثالث ببطولة السوبر المصري، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بفضل ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وأصبح أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، صاحب أغرب فرصة في عام 2023، بعدما أهدر فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، حيث استغل تقدم حارس بيراميدز بالخطأ ونجح في خطف الكرة من أمامه في هجمة مرتدة، ثم انفرد بالمرمى الخالي من أي لاعب، واعتقد الجميع أن ريان سيسجل الهدف الأول في المباراة أخيرًا لصالح سيراميكا، إلا أن اللاعب أخطأ الهدف بطريقة غريبة وسدد الكرة في القائم.

ولكن فرصة إهدار أحمد ياسر ريان للهدف المحقق، أعادت لأذهان متابعي الساحرة المستديرة، أغرب الفرص أمام المرمى من جانب اللاعبين حول العالم.

ودخل الجزائري علي ياشير مهاجم فريق مولودية الجزائر السابق، تاريخ كرة القدم العربية من الباب الخلفي، بعد إضاعته لواحدة من أسهل الفرص في تاريخ الجلد المدور، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بتاريخ 14 سبتمبر 2013 على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، أمام فريق شباب بلوزداد في الأسبوع الرابع من دوري الرابطة المحترفة.

ولم يستغل ياشير، خطأ الذي ارتكبه حارس شباب بلوزداد، شويح أحمد، فى تمرير إحدى الكرات، لينفرد مهاجم المولودية بالمرمى الخالى، إلا أنه أودع الكرة خارج الثلاث خشبات بطريقة غريبة للغاية أمام الشباك الخاوية.

فرصة أحمد ياسر ريان

من أغرب الفرص في التاريخ!



المرمى خالٍ تمامًا ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/sZhQdRiOPh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28، 2023