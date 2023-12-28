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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تدريب 45 من مسئولى الترصد بالمستشفيات والإدارات الصحية ومراقبى ترصد الأوبئة بالفيوم

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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برعاية الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وباشراف الدكتورمحمد عبدالتواب، مدير الشئون الوقائية، عقدت إدارة الأوبئة والترصد بالمديرية بقيادة الدكتور مروة مرسى، مدير الإدارة اجتماعا وتدريبا لمناقشة مؤشرات قياس الآداء KPI الخاصة بالترصد، وذلك فى اطار حرص وزارة الصحة والسكان على تنشيط أعمال الترصد بالمحافظة بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين.

 

كما تم شرح مؤشرات الترصد المبنى على الحدث ومراجعة الربع سنوى للبرنامج وشرح قائمة (EBS) تم التدريب على فترتين الاولى للمستشفيات والثانية للأدارات الصحية.
 

حضر التدريب 45 من مسئولى الترصد بالمستشفيات والإدارات الصحية ومراقبى ترصد الأوبئة بالمديرية والإدارات الصحية.


تم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية، قام بالتدريب: محمد شعبان عبد المهدى، مراقب عام الأوبئة والترصد بالمديرية، والدكتورة رنا عماد الدين، مسئول الترصد المبنى على الحدث بالمديرية.

 

 

 

 

 

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