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الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. تدهور سريع لحقوق الإنسان.. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء "القتل غير المشروع" في الضفة الغربية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 29 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصير الحرب بالسودان.. "حميدتي" يلتقي "آبي أحمد" بإثيوبيا لمناقشة تطورات الأحداث بعد تأجيل اجتماعه مع "البرهان"
"الطوراق" كلمة السر.. أزمة بين الجزائر ومالي.. ومراقبون: تصعيد السلطات الانتقالية في باماكو رد فعل مبالغ فيه تجاه الجزائر
البنك الدولي: 2023 عام انعدام المساواة والأمن الغذائي
تدهور سريع لحقوق الإنسان.. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء "القتل غير المشروع" في الضفة الغربية
سكان غزة يواجهون "خطرًا جسيمًا" مع تفاقم "الجوع واليأس"
إسرائيل تحذر لبنان: يجب إبعاد حزب الله عن الحدود
.. ومسيرة في إيران بعد مقتل قائد بالحرس الثوري

السودان الجزائر غزة