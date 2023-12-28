شلبي يتعافى من الإصابة ويظهر في وديات الزمالك بالإمارات

تعافي مصطفي شلبي لاعب الزمالك، من إصابة القدم التي عاني منها مؤخرا وأبعدته عن مباريات الفريق.

ومن المقرر أن يشارك شلبي في مباريات الزمالك المقبلة الودية بالإمارات وذلك في ظل ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعب كونه أحد أهم عناصر الفريق الأساسية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.