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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"سليمان" مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية.. ومشرفا على محطات شتلات القصب

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان
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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السابق بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.
وكان القصير قد أصدر قرارا بتكليف د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية القيام بتسير أعمال رئيس مركز البحوث الزراعية خلفا للدكتور محمد سليمان الذي بلغ سن المعاش 
ووجه "القصير"، الشكر للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.

القصب مركز البحوث الزراعية