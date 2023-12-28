شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب سيناء وعلي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الجمعة شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة وتمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى 12 درجة.