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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز أبشواي: مراجعة كافة التراخيص الصادرة للمبانى وإزالة المخالفات فورًا

جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة
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تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قاد خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة لإستكمال إزالة مخالفة شروط ترخيص وقيود ارتفاع داخل الحيز العمراني بمنطقة الإصلاح الزراعي طريق ابشواي زيد.

 

صرح  "فراج"، أن المخالفة عبارة عن: مخالفة شروط ترخيص وقيود ارتفاع للترخيص رقم 55 لسنة 2019م بمنزل داخل الحيز العمراني مكون من بدروم وأرضي وسبعة ادوار علوية وروف بنسبة 25% من مساحة الموقع الذي يمثل 700م حيث تم الشروع في صب مساحة 200م اكبر من 25% من المساحة المصرح بها له كروف وذلك مخالف لشروط الترخيص.

تم تنفيذ إزالة الأعمال المخالفة باستخدام الهلتي والكمبروسر لتكسير الأعمال الخرسانية وقص الحديد المستخدم وإزالة المخالفة تمامًا وهي المرة الاولي بمركز ابشواي التى يتم فيها إزالة خرسانات ادوار مخالفة لشروط ترخيص وقيود ارتفاع.

كما وجه رئيس المركز بمراجعة كافة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من التزام أصحابها بشروط الترخيص والا سيتم تطبيق القانون على المخالفين فورًا.

 

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ فوزي عيد، نائب رئيس المركز لشئون المدينة  وأحمد محمود، مدير المكتب الفني مدير العلاقات العامة والإعلام والأستاذ محمد حسن، مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية

 

تمت الأزالة بتأمين قوة من مركز شرطة ابشواي تحت إشراف العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة ابشواي وبحضور النقيب محمد فاروق والكول الأمني المرافق. 

 

 

 

 

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