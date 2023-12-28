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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي كأس السوبر المصري.. فيوتشر يقلص الفارق بهدف في مرمى الأهلي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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قلص فريق مودرن فيوتشر الفارق بتسجيل الهدف الاول في مرمى الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في الإمارات. 

واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 75 مستغلا خطأ من مصطفى شوبير حارس الأهلي. 

وسجل ثنائية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات في الدقيقتين 12 و34 من الشوط الاول. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مودرن فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال التي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي. 

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في نصف النهائي. 

بينما صعد فيوتشر للنهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا. 

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا. 

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

خط هجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام، محمد محمود، علي زعزع، اموراني حساني، عمر السعيد، كجالي درامي، هشام عادل.

الأهلي ومودرن فيوتشر كأس السوبر المصري للأبطال حسين الشحات