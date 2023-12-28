الاتحاد الدولي للألعاب الذهنية يهنئ السعودية بتأسيس هيئة الرياضات الإلكترونية

هنأ الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية، المملكة العربية السعودية على إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الالكترونية واستضافة المملكة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وأكد مساعد الزويهري رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية، بأن المملكة تشهد في الأونة الأخيرة نهضة في شتى المجالات بما فيها المجال الرياضي بدعم قيادتها، بما فيها الاهتمام الكبير الذي شهده قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية محليا وعالميا وإمتدادا للعديد من المبادرات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة.

وأثنى في حديثه على خطوة تأسيس الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وهو ما يعكس رؤية ثاقبة في استشراف المستقبل للرياضة السعودية في مختلف الألعاب والرياضات الإلكترونية الحديثة.

وأكد، أن التطلعات الطموحة للاتحاد الدولي للرياضات الذهنية والمشاريع الواعدة التي يتبناها في سبيل الاستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومنها الارتقاء بجودة الفكر وتعزيز المهارات الاجتماعية والرياضية بممارسة الرياضات الذهنية المختلفة.