الجيش الروسي يدمر 3 طائرات حربية لكييف.. ويقتل 750 جنديًا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ثلاث طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو-25" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما تسبب في خسائر في الأرواح للقوات الأوكرانية بلغت حوالي 750 عسكريًا، وفقًا لبيان صادر اليوم الخميس.

وأفاد البيان الصادر عن "الدفاع الروسية" أن الطيران الحربي الروسي تمكن من إسقاط إحدى الطائرات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك، في حين أسقطت الدفاعات الجوية الروسية الطائرتين الأخريين في أجواء مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

وأشار البيان أيضًا إلى نجاحها في اعتراض سبعة صواريخ من أنظمة "هيمارس"، مع تدمير 33 طائرة مسيرة تابعة لكييف في مناطق متفرقة.

وأضاف البيان: "تكبدت القوات الأوكرانية 55 قتيلا على محور كوبيانسك، حيث تم صد 6 هجمات للعدو"، منوها بسقوط 210 جنود على محور كراسني ليمان خلال تصدي القوات الروسية لــ 3 هجمات أوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أن كييف تكبدت أيضا 230 قتيلا على محور دونيتسك و115 جنديا على محور جنوب دونيتسك، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 80 جنديا على محور زابوروجيا و60 جنديا على محور خيرسون.

وتابع البيان:" لقد تمت إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية معادية في 138 منطقة".