"البنك الدولي": 1.1 تريليون دولار رصيد الديون الخارجية للدول المؤهلة للحصول على تمويل

أعلنت مجموعة البنك الدولي، عن وصول رصيد الديون الخارجية للدول المؤهلة للحصول على تمويل؛ لنحو 1.1 تريليون دولار بنهاية 2022.

وقال البنك في تصريحات صادرة عنه، إن الدول التى حصلت علي التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية قد ارتفعت بمعدل 134% على مدار 10 سنوات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بمقدار 53% في الفترة من 2012 حتي 2022، حيث تعتبر إعادة هيكلة الديون لإعادة البلد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.

وقال التقرير، إن شفافية الديون تعد ركيزةً أساسية لإبقاء الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحمل أعبائها وممارسات الإقراض القائمة على القواعد الخاضعة للمساءلة والتي تُعد بالغة الأهمية لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.