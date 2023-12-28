"الصحة الفلسطينية": 20 مجزرة إسرائيلية في غزة خلال يوم.. واستشهاد وإصابة نحو 600 شخص

صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة، يأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسفرت هذه المجازر عن وفاة 210 مدنيين وإصابة 360 آخرين. وقد شملت هذه الهجمات أسرًا بأكملها.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المُتحدث باسم الوزارة، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتفعت إلى 21 ألفًا و320 شهيدًا إضافة إلى 55 ألفًا 603 مصابين.

دعا القدرة المؤسسات الدولية للتدخل الفوري من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي، مُشيرًا إلى الوضع الإنساني والصحي المأساوي الذي يواجهه النازحون، حيث باتوا يعانون من نقص حاد في المياه والطعام والدواء. تجاوز عدد النازحين في القطاع 1.9 مليون شخص، وهم يواجهون ظروفًا مأساوية تفوق الوصف.

ومن جهة أخرى،أعلن جيش الاحتلال في بيان رسمي مصرع ضابطين وجندي في المعارك المستمرة في قطاع غزة، وأشار إلى ارتفاع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الذين فقدوا حياتهم إلى 501 منذ بدء "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح البيان العسكري أن العسكريين الثلاثة الذين تم الإعلان عن وفاتهم، لقوا حتفهم في المواجهات الليلة الماضية في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، مع إصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

خلال الـ48 ساعة الأخيرة، نشر جيش الاحتلال أسماء 11 من ضباطه وجنوده الذين فارقوا الحياة، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر إلى 173 شخصًا.