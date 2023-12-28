حملات ترويجية ومؤتمرات عالميا لجذب الحركة السياحية.. تعرف على حصاد هيئة تنشيط السياحة في 2023

استعرضت وزارة السياحة والآثار جهود هيئة تنشيط السياحة خلال ٢٠٢٣ لجذب الحركة السياحية، في ظل أزمات عديدة واجهت القطاع خلال العام الذي اوشك على الانتهاء.

وقامت هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، خلال العام الجاري بحملة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي English Premier League (أكتوبر 2023)، وتم إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية تحت عن عنوان "Your Expectations are History" (مارس 2023)، وتنفيذ حملة إعلانية بالسوق النمساوي (يوليو 2023)، وكذا تم تنفيذ حملة إعلانية بالسوق الألماني (يوليو 2023)، بالاضافة الى إطلاق حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي (موسم 2023-2024) - تنفيذ 10 دقائق إعلانية على جميع الشاشات الخاصة بملعب فرانكفورت خلال المباراة الودية بين فريق اينتراخت فرانكفورت وفريق Nottm Forest الإنجليزي (أغسطس 2023) - المشاركة في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر (أغسطس 2023).

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ إعلان عبارة عن Advertorial في مجلة Touristik Aktuell (سبتمبر 2023) وتنفيذ حملة إعلانية بعدد 8 مجلات مهنية إيطالية على هامش معرض TTG (أكتوبر 2023)- توفير مساحة إعلانية لعرض فيلم دعائي عن مصر بمهرجان Berlin Festival of Lights 2023 (أكتوبر 2023)- الدعاية لمصر خلال عدد (5) مباريات ببطولة ويمبلدون للتنس (2023)، بالاضافة الى تنظيم حملات مشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة: حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران British Airways بالسوق البريطاني (أبريل- ديسمبر 2023) خاصة بإطلاق خط الطيران المباشر بين مطاري Gatwick وشرم الشيخ- تنفيذ قافلة سياحية Roadshow مع منظم الرحلات الألماني LMX في 12 مدينة ألمانية (يونيو- يوليو 2023)، وحملة ترويجية بالسوق البريطاني مع منظم الرحلات Easyjet (يوليو – ديسمبر 2023).

كما نظمت الهيئة ندوة مع منظم الرحلات Coral Travel للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي خلال موسم الشتاء (يوليو 2023)، وتنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Alltours بمدينة ديسلدوف الألمانية (26 يوليو 2023)، وحملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران Condor Airlines (يوليو 2023)، حملة مشتركة مع منظم الرحلات Hotelplan بالسوق السويسري (أغسطس 2023).

وتابعت: بأنه تم تنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Ferien Touristik ببرلين، ألمانيا (سبتمبر 2023)، وحملة ترويجية مع منظم الرحلات الإنجليزي Love Holidays لزيادة التدفقات السياحية إلى شرم الشيخ والغردقة (أكتوبر 2023)، حملة ترويجية مع منظم الرحلات الألماني (أكتوبر 2023 -أبريل 2024)، حملة ترويجية مع منظم الرحلات البولندي Coral Travel ( أكتوبر 2023 - يناير 2024) - حملة ترويجية مع منظم الرحلات النمساوي FTI ( أكتوبر - نوفمبر 2023)، كما تم رعاية المؤتمر السنوي لمنظمي الرحلات الألماني Alltours للإعلان عن كتالوجات للموسم السياحي الصيفي القادم 2024 والزيارة التعريفية التي نظمها لممثلي 250 شركة سياحة ألمانية بمدينة الغردقة (ديسمبر 2023)، وقيام منظم الرحلات الفرنسي Travel Evasion بتنظيم رحلته التعريفية السنوية لوكلاء السياحة والسفر هذا العام إلى مصر وذلك تحت رعاية الوزاة (ديسمبر 2023)، ورعاية الوزارة للمؤتمر السنوي لمنصة الحجز الإلكترونى Wakacje.pl التى تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندي والذي نظمته بمرسى علم (ديسمبر 2023)، بالإضافة إلى رعاية منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز ( IMWF) بمدينة شرم الشيخ (ديسمبر 2023).

واشارت الهيئة في الحصاد السنوى انه تم تنظيم قافلة سياحية مصرية إلى جدة بالمملكة العربية السعودية والتي شارك بها وفد من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وممثلون عن القطاع السياحي الخاص المصري، والتي تم خلالها تنظيم ورشة عمل مهنية مصرية سعودية مشتركة، كما تم عقد لقاءات مهنية مع شركات السياحة والطيران، بالإضافة إلى لقاء النائب الثاني لمجلس إدارة غرفة جدة التجارية (ديسمبر 2023)، وتم التعاقد مع خبير دولي لتنفيذ الحملة الترويجية لسياحة اليخوت ومشاركة مصر في معرض موناكو لليخوت الفائقة والمشاركة في العديد من البورصات السياحية العالمية والمعارض الدولية والإقليمية.

كما تمت المشاركة في بورصة لندن السياحية (WTM) بالمملكة المتحدة بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا – بورصة مدريد السياحية (FITUR) بإسبانيا وبورصة ميلانو السياحية (BIT) بإيطاليا –معرض IFTM Top Resa في باريس بفرنسا ومعرض TTG Rimini في ريميني إيطاليا- المعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في سياحة الجولف في روما بإيطاليا، وفي نسخة المعرض في العاصمة البرتغالية لشبونة (أكتوبر 2023)- المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan، معرض IMEX America المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، معرض هوليداي ورلد، بالعاصمة التشيكية براغ- المعرض السياحي الدولي WTM Latin America بمدينة ساوبولو بالبرازيل- الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة –ومعرض Eudi Show في بولونيا بإيطاليا– المعرض الدولي للغوص Dykmassan في جوتنبرج بالسويد – معرض USTOA في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية – معرض IMEX الدولي المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات في فرانكفورت بألمانيا، وIMEX America بمدينة لاس فيجاس، مشاركة الوزارة لأول مرة في معرض ITB China بشنغهاي بالصين (سبتمبر 2023)، المعرض السياحي الدولي COTTM بالعاصمة الصينية بكين (نوفمبر 2023)، المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا (نوفمبر 2023)، معرض IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات (نوفمبر 2023).