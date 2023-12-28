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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. ماهر الفرماوي: بعض الوعاظ يمكن أن يكونوا سبب معاصي الناس

الدكتور ماهر الفرماوي،
الدكتور ماهر الفرماوي، مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
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قال الدكتور ماهر الفرماوي، مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن قول الله سبحانه وتعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)، يعتبر تحذير للناس من أمر الناس بالبر ولا يفعلونه، لافتا إلى أن المرء عليه أن يحسن إلى نفسه أولا وبعدها يصلح غيره. 
وأضاف المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "من يعظ الناس ولا يعمل بالوعظ، صار هذا الوعظ سبب للناس بالمعصية، فهذا يفسد أكثر مما يصلح، لأن الناس شايفة من يتحدث عن الإصلاح فى الأساس فاسدا".

وأوضح: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو منهج حياة لنا وهو المثل الأعلى فى كل حياتنا، فلما تؤمر ابنك بالصلاة لازم تكون أنت نفسك بتصلى، وتصوم وتزكى وتحسن وترحم الناس".

وأشار إلى أن الإسلام دين لم ينتشر عن طريق الوعاظ وإنما انتشر عن طريق التجار الصادقين، لافتا إلى أن معاملة الإنسان خير دليل على خلقه وليس ما يلوج به لسانه من وعظ.


 

الدكتور ماهر الفرماوي مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر جامعة الأزهر البر