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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجآت في قائمة منتخب الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
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أعلن ريجوبرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وشهدت قائمة المنتخب الكاميروني مفاجآت عديدة، أبرزها استبعاد تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجانب بريان مبيمو مهاجم برينتفورد الإنجليزي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا مع فريقه.

كما شهدت القائمة، تواجد أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالرغم من تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، وكذا بالرغم أنه غادر معسكر منتخب الأسود في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي بسبب مشادة مع المدير الفني لمنتخب الكاميرون.

ويشارك منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال، جامبيا، غينيا.

قائمة منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا، ديفيز إيباسي، فابريس أوندوا، سيمون نجاباندوتنبو.

خط الدفاع: كريستوفر ووه، جونيور تشامدو، نوهو تولو، دارلين يونجوا، عمر جونزليس، هارولد موكوندي، جان تشارليز كاستيليتو، مالكوم بوكيلي، إنزو تشاتو.

خط الوسط: يفان نيو، أوليفر كيمين، أوليفر نتشام، فرانك إنجويسا، ويلفرد دوالا، بنجامين إليوت، ليونيل أتيبا.

وفي الهجوم: كلينتون نجي، كارل توكو إيكامبي، جورج كيفن نكودو، فينسنت أبو بكر، فاريس مومباجنا، فرنسوا موجهي، فرانك ماجري.

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