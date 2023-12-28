أسرار عن القمر تعرفها لأول مرة

القمر مهم لوجود الحياة على سطح الأرض، ومازال العلماء يكتشفون الكثير من الأسرار عن القمر في رحلاتهم المستمرة له ومتابعته جيدا حتى من الأرض، فالغموض الكبير الذي يحيط بالقمر مع الوقت يستطيع العلماء تفسيره.

وتبرز “البوابة نيوز” عدد من الأسرار الغامضة عن القمر التي قد تعرفها لأول مرة وفقا لوكالة الفضاء العالمية “ناسا”.

يعتبر قطر القمر ربع قطر الأرض، والقمر الخاص بنا يعتبر أكبر قمر في المجموعة الشمسية، وهو القمر الوحيد للأرض ويمكن تصنيفه ككوكب بسبب حجمه الكبير، وايضا بسبب ان حجمه اكبر من حجم كوكب بلوتو،الأرض والقمر يدوران حول بعضهم البعض، حول نقطة بينهما، وتسمى هذه النقطة باريسنتر، وهذا يعتبر من أسرار القمر الغريبة.

ومن الأسرار التي لا يعرفها الكثير من الناس عن القمر، أنه تم دفن العالم يوجين "جين" فيه وكان يوجين صانع أحذية، وعالم فى الفلك والجيولوجيا، وهو يعتبر أسطورة في مجاله، وقد بحث فى العديد من الآثار الكونية، وتوصل إلى الأساليب والتقنيات التي استخدمها رواد الفضاء للبحث عن القمر، وظل صانع الأحذية يحلم بأنه سيزور القمر يوما ما وعندما مات، حققت وكالة ناسا رغبته الثمينة وأرسلت رماده إلى القمر مع المنجم القمري في عام 1998، ولا يزال رماده موجودا، متناثرا بين غبار القمر.

وللقمر تأثير على نوم الانسان وآثاره لا تزال مصدرا للنقاش المستمر، حيث يعتقد الكثيرون أن القمر الكامل يخرج أغرب سلوك في الانسان على الرغم من أن العلم لم يكن قادرا على تقديم دليل قاطع على هذا الا ان هناك شيء واحد كان العلم قادرا على تأكيده وهو ان القمر قد يزعج دورة النوم لدينا، وفقا لتجربة تقوم على التطوع من قبل جامعة بازل في سويسرا، وان مراحل القمر تؤثر وتزعج دورات النوم البشرية بطريقة واضحة وأسوأ ليلة نوم عندما يكون القمر كامل.

واكتشف العلماء أن سطح القمر يحدث عليه اهتزاز على الرغم من كون القمر كتلة ميتة من الصخور الا ان النشاط الجيولوجي القليل جدا جعل القمر اكثر عرضه للاهتزاز، وهذا الاهتزاز على سطح القمر يسمى بالزلازل مونكويك، وهناك أربعة أنواع مختلفة من الزلازل، اولها الزلازل العميقة الذي تكون على بعد 700 كيلو متر من سطح القمر وتحدث نتيجة عمل قوى القمر المتأثرة بشدة الجاذبية الارضية، وثانى نوع من الزلازل يحدث بسبب الهزات الناجمة عن اصطدام النيازك بالقمر، وثالث نوع هو الزلازل الحراريه التي تحدث بعد تمدد قشرة سطح القمر بسبب حرارة الشمس.

والأنواع الثلاثة للاهتزازات لا تشكل تهديدا لسلامة الرواد على القمر فهى غير ضارة نسبيا، اما النوع الرابع هى الزلازل الضحلة التى تحدث على عمق يتراوح بين 20 و30 كيلو متر وهى زلازل قوية وتستغرق 10 دقائق وتسجل ما يصل الى 5،5 على مقياس ريختر ولكن هذه الزلازل غير معروف سبب حدوثها فعادة ما تكون زلازل الارض بسبب حركة الالواح التكتونية ولكن القمر ليس لديه اى لوحة تكتونيه نشطه، ويعتقد بعض الباحثيين ان الزلازل الضحله تحدث بسبب المد والجزر والذى يسببه القمر وكل هذه الزلازل تسبب اهتزاز سطح القمر.

لا يعرف الكثير من الناس أن القمر يوجد على سطحه قمامة، فالجميع يعرف أن الانسان صعد على سطح القمر، ولكن ليس الجميع يدرك أنه تعامل مع مكان نظيف مع مرور الوقت، تمكن رواد الفضاء الذين زاروا القمر من ترك القليل من القمامة خلفهم، ويقدر أن هناك 181،437 كيلوجراما (حوالي 400،000 رطلا) من المواد الاصطناعية التي تقع على سطح القمر، ولكن رواد الفضاء لا ترمى القمامه عمدا مثل رمي قشر موز او غيرها من القمامة ولكن معظم هذه القمامة هى الحطام الناتج من التجارب المختلفة، وهناك أيضا بعض القمامة الحقيقية، ولكن مثل حاويات أنبوب رائد الفضاء ووجود قمامة على سطح القمر من الامور الغريبة.

الجاذبية على سطح القمر ليست سوى سدس الجاذبية على الأرض إلا أن التحرك على سطح القمر ليس بأي حال من الأحوال سهلا، فيقول رائد الفضاء ألدرين ان القمر كان في الواقع بيئة صعبة للغاية للتحرك عليها وكان رواد الفضاء تغرق اقدامهم فى غبار القمر لمسافة تصل إلى 15سم، بسبب انخفاض الجاذبية، ولذلك فان مقاومة الشخص للتغير في الحركة على سطح القمر عالية ولذلك كانت الامور صعبة عليهم خاصة إذا أرادوا التحرك بسرعة أو تغيير الاتجاهات.

هناك صور التقطت للقمر عرفت باسم الشذوذ القمرية التقطتها مختلف السفن التي زارت القمر حيث تظهر بعض الأشياء الغريبة جدا على سطح القمر، ويبدو أن العديد من هذه الصور تظهر منشآت اصطناعية تتراوح بين الأشكال الشبيهة بالعلبة الصغيرة أو الشظايا والتي يبدو أنها بنية شاهقة يمكن أن تكون على الأقل 1.6 كيلومتر (1 ميل)، وكل هذا يشير إلى حضارة متقدمة عاشت على سطح القمر وبنيت هياكل معقدة.

مازل القمر يحمل الكثير من الاسرار الغريبة فالعلم لا يعرف اجابة مؤكدة ولكن قادر كون على وضع تخمينات في خمس نظريات رئيسية حول نشأة القمر، نظرية الانشطار وتقول هذه النظرية أن القمر كان جزءا من كوكبنا ثم انفصل عن الارض في نقطة مبكرة جدا من تاريخ الأرض، ثانى نظريه هي نظرية الالتقاف تفول هذه النظرية أن القمر قد تكون بداخل المجموعة الشمسية وليس ضرورى ان يكون بالقرب من الأرض، وهذا بسبب وجود اختلاف بين نوع المواد التي يتكون منها القمر ونوع المواد التي تتكون منها الأرض وعندما اقترب القمر من الارض فانها جذبته نحوها بفعل جاذبيتها.

يعتبر ظل القمر من الاسرار فعندما شاهد نيل أرمسترونغ وباز ألدرين المشهد الخارجي للقمر، كانت ظلال القمر أكثر قتامة بكثير من تلك الموجودة على الأرض بسبب عدم وجود هواء، ظلال القمر تسبب الأذى في العديد من بعثات أبولو، حيث وجد بعض رواد الفضاء مهام الصيانة الخاصة بهم مستحيلة وظل القمر يعتبر من اسرار القمر المهمة.

وواحدة من أكثر مخاطر القمر إثارة للدهشة هو الغبار القمري، ويتواجد الرمل في كل مكان على الأرض، ولكن على سطح القمر فإن ذلك يعتبر من اسرار القمر الغريبة ووجود الغبار القمري على القمر امر خطير للغايج وبسبب الجاذبية المنخفضة للقمر والغبار ينتشر في كل مكان على سطح القمر وهو يعتبر من اسرار القمر وشهدت ناسا العديد من المشاكل الناجمة عن غبار القمر، وقد تآكلت احذية رواد الفضاء تماما وقد سافر الغبار داخل السفن وتسبب في “حمى القش القمري” لرواد الفضاء الذين استنشقوا الغبار.

نظرية التكوين المتوازي أحد أغرب أسرار القمر وهي ان القمر والأرض تكونوا في نفس المكان ولكن جزءا كبيرا من المادة ادى الى تكوين الأرض بينما الجزء الصغير ادى الى تكوين القمر، وهناك نظريات أخرى تقول إن القمر كان يتكون من مجموعة من الكويكبات أو نشأ من بقايا تصادم الأرض مع كوكب مجهول الحجم بحجم كوكب المريخ.