ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تسعى إلى عودة الاستقرار للمنطقة

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر تتحرك منذ بداية عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة، موضحًا أن تحرك الدولة المصرية في هذا الشأن أسفر عن الهدنة، بالإضافة إلى أن الإطار المصري المقترح يهدف إلى وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود المصرية متواصلة كما أن الاستماع إلى كل وجهات النظر للأطراف المعنية يتم على مدار الساعة طوال الشهور الثلاثة الماضية، وصياغة تلك الاقتراحات والرؤي فى إطار واحد تمت بالفعل منذ عدة أيام، وجرى إعادة طرحها مرة أخرى على كل هذه الأطراف.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: «نتظر الردود، وتأمل الدولة المصرية تحقق شيء ما إيجابي، حيث نسعى إلى وقف العدوان وعودة الاستقرار إلى المنطقة، وفي النهاية عندما ننتهي من كل هذه التفاصيل نتوجه إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».

الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة حل القضية الفلسطينية