فيوتشر يصل ملعب بن زايد لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر

وصل فريق فيوتشر منذ قليل إلي ملعب محمد بن زايد، وذلك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري الذى يقام بالإمارات مساء اليوم الخميس.

وأعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام النادي الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام، محمد محمود، علي زعزع، اموراني حساني، عمر السعيد، كجالي درامي، هشام عادل