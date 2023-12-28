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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام الأهلي بنهائي السوبر

مروان محسن
مروان محسن
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أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام النادي الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

هجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام، محمد محمود، علي زعزع، اموراني حساني، عمر السعيد، كجالي درامي، هشام عادل.

ويواجه بعد قليل  فيوتشر فريق النادي الأهلي على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

فيوتشر فورموسينيو السوبر المصري أيمن مصطفى