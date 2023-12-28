نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أطفيح

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز أطفيح.

شملت الجولة متابعة التجهيزات النهائية مع اقتراب إجراء التشغيل التجريبي بمحطات كفر الواصلين والكداية والصالحية، كما تفقد مشروع محطات رفع مياه الصرف الصحي البرمبل (١) وصول الرئيسية وصول( B ) والخرمان وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعه الميدانية للمشروعات المدرجة بمبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية، ومن ناحية أخري تفقد النائب أعمال وضع طبقة السن بطريق الخرمان الرئيسي تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أطفيح، حيث تابع النائب أعمال التدبيش ووضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق المتربة من طريق ٢١ حتي كوبري الوسطي بطول ٣ كم.

وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المهندس محمود فؤاد، رئيس مركز أطفيح والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح، والمهندسة نجلاء فتحي مصطفي مدير أدارة الصرف الصحي بأطفيح، والمهندس علي سعيد علي مدير هندسة كهرباء أطفيح و مسؤلي الشركات المنفذة للأعمال.