برلمانية: تحسين مستوى الاقتصاد على رأس أولويات الحكومة الجديدة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تولت المسئولية فى فترة بالغة التعقيد على المستويين الاقتصادى والسياسى، ورغم ذلك نجحت فى تحقيق انجازات ملموسة فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استطاعت عبور أزمة كورونا، وتمكن الاقتصاد المصرى من امتصاص صدمة حالة الركود الذى أصاب دول العالم، وكان الاقتصاد المصرى من أوائل اقتصاديات دول العالم فى معدلات النمو، بفضل الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة فى عام 2016.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على جميع دول العالم، ثم جاءت التحديات الكبيرة على حدودنا الشرقية وحرب الإبادة الجماعية التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بحق أشقائنا فى قطاع غزة، وبالتالى فإن الحكومة عملت فى ظروف صعبة جدا، ورغم ذلك كان الانجازات ملموسة فى جميع ربوع مصر.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ومنح ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن الحكومة القادمة مطالبة بأن يكون على رأس أولوياتها تحسين مستوى الاقتصاد، بما ينعكس ذلك على مستوى دخل الفرد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.