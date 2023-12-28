حصاد 2023.. فرج والشربينى ملوك عالم الإسكواش

شهد عام 2023 سيطرة مصرية على عالم الإسكواش، على مستوى البطولات والتصنيفات، والتى تربع على عرشها على فرج المصنف الأول فى الرجال، ونور الشربينى المتصدرة فى السيدات.

حقق البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة فى علم 2023، صدارة التصنيف العالمى للإسكواش 30 أسبوعًا على التوالى و188 له فى تاريخه خلال مسيرته الاحترافية.



وحصد على فرج خلال 2023، بطولة العالم للإسكواش للرجال بالمنافسات الفردية للمرة الرابعة في تاريخه خلال العام المنقضى، كما توج بلقب بطولة العالم لمنتخبات الرجال مع منتخب مصر خلال الشهر الجارى.

بينما حققت نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج فى العام الذى قارب على الانتهاء، صدارة التصنيف العالمى لمحترفات الإسكواش 17 أسبوعًا على التوالى، و227 لها على قمة التصنيف خلال مسيرتها الاحترافية.

وفى هذا العام اقتربت نور الشربينى من من تحقيق أرقام قياسية بعد تتويجها ببطولة العالم للسيدات للمرة السابعة في تاريخها والخامسة على التوالي، حيث بات يفصل نور الشربيني لقبًا واحدًا عن معادلة أكبر رقم قياسي في اللعبة والذي تمتلكه نيكول ديفيد صاحبة الثماني بطولات عالم.

وجاءت أعوام تتويج نور الشربينى ببطولة العالم، كالتالى:

2014-2015، 2015-2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022 - 2023، 2023-2024.