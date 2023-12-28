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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي السوبر المصري.. الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة فيوتشر.. صور

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، لخوض مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة قبل التوجه إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية الأخيرة، والتأكيد على اللاعبين بالالتزام بالتكليفات التي منحها لهم لتنفيذها خلال اللقاء.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات. 

الأهلي ومودرن فيوتشر نهائي كأس السوبر المصري الأهلى