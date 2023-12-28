السوبر المصري.. بيراميدز يهزم سيراميكا بركلات الترجيح ويحصد المركز الثالث

حصل فريق بيراميدز على المركز الثالث في السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس السوبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف بيراميدز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 78، وأحرز هدف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.