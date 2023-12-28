جامعة الزقازيق تفتتح المؤتمر السنوى لقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية رئيس مجلس إدارة المستشفيات، المؤتمر السنوى لقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتورة أمل عطا، الدكتور محمد بشير، الدكتورة سالى محمود، وكلاء كلية الطب، الدكتور طارق نجيب رئيس قسم القلب، الدكتور نبيل فرج رئيس الجمعية المصرية للقلب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم القلب وكلية الطب والجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وخلال كلمته أشاد الدكتور عاطف حسين بدور قسم القلب فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات، كما أشاد أيضًا بالتخصصات الدقيقة داخل القسم والتى من شأنها تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، وتخدم العملية التعليمية والتدريبية، معربًا عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات مثل هذه المؤتمرات الطبية والعلمية التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

ومن جانبه رحب الدكتور أحمد عنانى بنائب رئيس الجامعة فى رحاب الكلية، مستعرضًا من خلال فيديو موجز بالأرقام أبرز انجازات قسم القلب خلال عام ٢٠٢٣، والتى تعكس مدى المجهود الكبير المقدم من القسم، مشيرًا أن قسم القلب يشهد تطورًا ملحوظًا بما يزخر به من نخبة من أساتذة القلب والأطباء المتميزين، وهذا ينعكس أثره علي الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي.

وفى ختام فعاليات الافتتاح تم تسليم درعًا تذكارية للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة، كما تم تكريم لفيف من الحضور وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية بالقسم.