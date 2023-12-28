نداي وسامسون ينتظمان في تدريبات الزمالك غدا

يصل إلى القاهرة غدًا الجمعة، الثنائي السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

وأكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق أنه قام بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودة إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان إبراهيما نداي وسامسون أكينولا استغلا حصول الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوع وسافرا إلى بلادهما بعد الحصول على إذن الجهاز الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.