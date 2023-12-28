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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. مواجهة بيراميدز وسيراميكا تتجه إلي ركلات الترجيح لحسم صاحب المركز الثالث

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل بهدف نتيجة مباراة فريقي بيراميدز مع نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس السوبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

سجل هدف بيراميدز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 78، وأحرز هدف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب  

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي.

 بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي 

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا  - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.

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